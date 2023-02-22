Англія

Француз працює над продовженням угоди з "синіми".

Челсі відновив перемовини з Нголо Канте щодо нового контракту. Опорний півзахисник близький до продовження угоди, повідомляє The Telegraph.

Чинна угода француза закінчується наприкінці сезону. Хавбеком цікавляться ПСЖ та Барселона, проте Канте готовий залишитися у Лондоні.

31-річний французький півзахисник востаннє виходив на поле 14 серпня. На його рахунку лише два матчі в цьому сезоні (загалом 175 хвилин).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Нголо Канте налаштований залишити Челсі на правах вільного агента.