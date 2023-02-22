Англія

Віталій згадав тернистий шлях на початку своєї футбольної кар'єри.

Захисник Евертона Віталій Миколенко пригадав, через які труднощі довелось пройти його батькам, щоб він потрапив в академію київського Динамо.

"Мої батьки ніколи не казали, що я повинен багато працювати. Не було потреби, я й сам це бачив. Коли я був малий, батько щодня прокидався рано й о 7:00 вже йшов на роботу, щоб забезпечити нас. Мама не відставала. Вона була звичайним працівником пошти, а потім доросла до менеджера. Я пишаюся ними.

Мама відвезла мене до Києва, на перегляд в академію Динамо. Нам сказали, що до столиці повинна переїхати вся сім'я, бо я ще надто малий, щоб жити на базі. Цілий рік потрібно було жити з батьками в Києві. Це було складно, адже в нас не було свого житла. Батьки погодилися кинути роботу й орендувати квартиру в Києві.

Це був важкий час для моїх батьків. У нас не було грошей, їм довелося все кинути та звільнитися з роботи. Багато хто каже, що хотів би повернутися до школи, але я не я. Мені було важко, я не любив школу.

Доводилося рано прокидатися, снідати о 7:40 і йти до школи. Приблизно до 15:00 були уроки, одразу після них ми йшли на тренувальний майданчик. Там їли, а вже о 17:00-17:30 починалися тренування. Так тривало 6 днів на тиждень – лише в неділю був вихідний", – цитує Миколенка офіційний сайт Евертона.

Раніше Миколенко зізнався, що дуже пишається грати за Евертон.