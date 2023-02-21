Англія

Футболіст задоволений тим, що грає в АПЛ.

Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко розповів про свою адаптацію в АПЛ.

"Після мого переходу в Евертон мова для мене була великою проблемою. Певною мірою це все ще так, тому що тут у всіх різні акценти, і не так легко розуміти всіх досконало, але щоразу це стає краще. В мене скаузський акцент? Вау! Те саме на сході України. Я українець, я можу розмовляти українською та російською, але коли я їду на схід України, акцент такий сильний...

Основний спосіб, за допомогою якого я покращив свій англійський, а також спілкування зі своїми товаришами по команді, це перегляд Netflix. Я намагаюся дивитися англійською якомога більше, але якщо я втомлюся, я буду дивитися українською з англійськими субтитрами. Коли я це роблю, я більше читаю англійською, ніж дивлюся шоу, тож це мені дуже допомогло".

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"Я щиро вірю, що футбол в Англії – це як релігія. Я думаю, що в Україні більшість людей настільки зосереджені на щоденній роботі, що їм потрібно заробляти достатньо грошей, щоб жити, а не ходити на футбол. Звичайно, вболівальники київського Динамо і національної збірної дійсно круті, але фанати Евертона чудові, тому що вони живуть з нами кожен день.

Я люблю Евертон. Як я можу не любити? Я дуже пишаюся тим, що представляю цей клуб, великий клуб. З першого дня, коли я приїхав, усі зустріли мене з розпростертими обіймами. Чесно кажучи, я був вражений. Я пам’ятаю, як ходив по тренувальному полю, і всі вітали мене… "Добре, хлопче!"… ​​"Ти в порядку, сину?"… Це означало для мене все", — зізнався Миколенко.