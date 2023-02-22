Правий захисник Саутгемптона Валентино Лівраменто привернув увагу топ-клубів АПЛ, повідомляє журналіст CBS Sports Бен Джейкобс

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За інформацією джерела, 20-річним футболістом цікавляться Арсенал та Манчестер Сіті.

Ці клуби стежитимуть за Лівраменто протягом найближчих трансферних вікон.

Зазначимо, що Лівраменто не грав цього сезону АПЛ через розрив хрестоподібної зв'язки.