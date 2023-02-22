20-річний футболіст може продовжити кар'єру в іншій англійській команді.
Тіно Лівраменто, Getty Images
22 лютого 2023, 18:58
Правий захисник Саутгемптона Валентино Лівраменто привернув увагу топ-клубів АПЛ, повідомляє журналіст CBS Sports Бен Джейкобс.
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За інформацією джерела, 20-річним футболістом цікавляться Арсенал та Манчестер Сіті.
Ці клуби стежитимуть за Лівраменто протягом найближчих трансферних вікон.
Зазначимо, що Лівраменто не грав цього сезону АПЛ через розрив хрестоподібної зв'язки.