Англія

Дотепна відповідь Михайла на актуальне питання щодо кадрової політики Челсі.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик приїхав до колишнього клубу, щоб попрощатись з гравцями Шахтаря. Під час привітання захисник "гірників" Микола Матвієнко спитав у Михайла, чи потрібен лондонцям новий лівий захисник замість Кукурельї, натякаючи на те, що іспанець у вчорашньому матчі з Вест Гемом (1:1) в очевидному епізоді проігнорував Мудрика та не віддав йому передачу.

"Потрібен [новий захисник]. Тільки не викладайте це", — віджартувався Михайло Мудрик.

До речі, в соцмережах фанати Челсі захейтили Кукурелью за ігнор українця.

Раніше ми писали, що Мудрик отримав середні оцінки за матч з Вест Гемом від статистичних порталів.