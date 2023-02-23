Англія

Уругваєць не помічник Тоттенгему.

В матчі АПЛ проти Лестера (1:4) Тоттенгем втратив центрального півзахисника Родріго Бентанкура. "Шпори" офіційно підтвердили, що уругваєць вже не зіграє в цьому сезоні, але, як стало відомо, Бентанкур пропустить частину наступної кампанії.

За інформацією Sky Sports, 25-річний футболіст переніс операцію на лівому коліні, повернення на поле очікується не раніше ніж у листопаді.

Цього сезону на рахунку уругвайця 6 голів та 2 результативні передачі за 26 матчів у складі Тоттенгема.