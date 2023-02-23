Україна

В організації стверджують, що президент не відкликав апеляційної скарги на рішення суду щодо відсторонення.

Українська асоціація футболу виступила з заявою після інформації, що президент організації Андрій Павелко нібито відкликав свою апеляційну скаргу про відсторонення від посади президента.

"Інформація про відкликання апеляційної скарги на рішення суду щодо відсторонення президента УАФ Андрія Павелка з посади не відповідає дійсності.

Апеляційні скарги на відповідну ухвалу Печерського райсуду м. Києва подані відповідно до передбаченої законом процедури та у відведений на це термін.

Президент УАФ Андрій Павелко продовжує виконувати свої посадові обов’язки", — йдеться у заяві УАФ.

Раніше повідомлялося, що УЄФА оштрафував УАФ на 20 тисяч євро за поведінку вболівальників на матчі ЧЄ-2022 з футзалу проти росії.