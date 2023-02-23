Україна

Команда Ярослава Вишняка провела другий матч за день.

Колос завершив навчально-тренувальні збори у Туреччині в рамках підготовки команди до другої половини сезону.

Сьогодні, 23 лютого, команда Ярослава Вишняка провела два спаринги проти латвійської Риги.

У першій грі було здобуто перемогу з рахунком 2:0, а ось у другій українська команда пропустила два м'ячі у свої ворота.

Завтра, 24 лютого, Колос повертається до України, де готуватиметься до відновлення чемпіонату.

Колос (Ковалівка) — Рига (Латвія) 0:2

Голи: Ауреліо, Талла.