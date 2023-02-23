Команда Ярослава Вишняка провела другий матч за день.
Колос - Рига, ФК Колос
23 лютого 2023, 18:55
Колос завершив навчально-тренувальні збори у Туреччині в рамках підготовки команди до другої половини сезону.
Сьогодні, 23 лютого, команда Ярослава Вишняка провела два спаринги проти латвійської Риги.
У першій грі було здобуто перемогу з рахунком 2:0, а ось у другій українська команда пропустила два м'ячі у свої ворота.
Завтра, 24 лютого, Колос повертається до України, де готуватиметься до відновлення чемпіонату.
Колос (Ковалівка) — Рига (Латвія) 0:2
Голи: Ауреліо, Талла.