Англія

Австрієць сильно проводить останні матчі.

Агент Марселя Забітцера прокоментував виступи гравця в Манчестер Юнайтед та можливий перехід на постійній основі.

"У Манчестер Юнайтед ми знову бачимо Марселя з Лейпцига. Я дуже радий за нього. Що буде далі влітку? Побачимо, коли прийде час", — заявив агент гравця Роджер Віттманн Goal.

Зазначимо, що австрійський футболіст в цьому сезоні провів чотири матчі за Манчестер Юнайтед (261 хвилину) та отримав одне попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед домовився з Гарначо про новий контракт.