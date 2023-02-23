Іспанія

Контракт іспанського захисника закінчується.

Захисник Реала Начо Фернандес розглядає варіант зі зміною команди в наступне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, іспанський футболіст не впевнений в подовженні контракту з мадридським клубом.

Зазначимо, що в цьому сезоні 33-річний захисник відіграв 25 матчів на клубному рівні, в яких отримав чотири попередження.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Начо досяг ювілейної позначки - центральний захисник зіграв 300 матч за Реал.