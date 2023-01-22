Англія

Класна серія від 21-річного англійця у складі "канонірів".

У матчі 21 туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал на своєму полі обіграв Манчестер Юнайтед із рахунком 3:2.

У цьому матчі результативним ударом відзначився вінгер Арсеналу Букайо Сака.

За інформацією William Hill, Сака став наймолодшим футболістом "канонірів", який зміг вразити ворота "червоних дияволів" упродовж трьох матчів поспіль. Наразі футболісту 21 рік.

Загалом в історії Арсеналу було ще два гравця, які провели таку результативну серію у матчах із МЮ. Це вдавалося Фредріку Юнгбергу та Тьєрі Анрі.

Раніше повідомлялося, що Субіменді відмовився взимку переходити до Арсеналу.