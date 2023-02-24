39-річний іспанець вразив керівництво "святих" своєю роботою в останніх матчах.
Рубен Селлес, Getty Images
24 лютого 2023, 12:52
Виконувач обов'язків головного тренера Саутгемптона Рубен Селлес продовжить очолювати "святих" до кінця нинішнього сезону. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, 39-річний іспанець переконав керівництво клубу залишити його на посаді завдяки старанній роботі з новими ідеями.
Раніше Саутгемптон звільнив Натана Джона, який очолював клуб із листопада минулого року. Після цього "святі" під керівництвом Селлеса обіграли Челсі (1:0).
Після 23 ігор Саутгемптон набрав 18 очок та посідає останнє місце в турнірній таблиці АПЛ, але до рятівного 17 місця лише три бали.
Свій найближчий матч "святі" проведуть проти Лідса. Гра відбудеться завтра, 25 лютого, о 17:00 за київським часом.