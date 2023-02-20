Англія

Француз вражений грою Маркуса.

Колишній нападник МЮ Луї Саа висловився щодо результативності форварда "червоних дияволів" Маркуса Рашфорда.

"На цей момент у світовому футболі не так багато гравців краще за Рашфорд, але Кіліан Мбаппе, як і раніше, кращий – він був неймовірний останні три роки й був головним в ПСЖ, хоча там були Неймар з Ліонелем Мессі.

Мбаппе і Рашфорд – двоє найкращих нападників у світі на цей момент. Ерлінг Голанд грає добре, але не дає так багато. Бачачи азарт, швидкість, впевненість цього хлопця [Решфорда] на цю мить, розумієш, що проти нього неможливо грати, і Кіліан Мбаппе такий самий — неможливо захиститися проти цих умілих гравців.

Здається, Рашфорду передалася енергія Кріштіану Роналду після його відходу – я не знаю, що сталося з хлопцем!" – цитує француза Goal.

В поточному сезоні Рашфорд забив 24 голи в 36 матчах всіх турнірів.