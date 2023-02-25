Англія

Іспанський тренер вірить в талановитого півзахисника.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував чутки, що він втратив довіру до півзахисника Філа Фодена.

"Якщо вам здається, що я втратив довіру до Філа, забудьте про це. Він для нас — ключовий гравець, він — прекрасний хлопець. Фоден — наш діамант", наводить слова іспанця Фабріціо Романо.

Зазначимо, що в цьому сезоні англійський півзахисник відіграв 30 матчів на клубному рівні, в яких відзначився дев'ятьма голами та чотирма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фоден — наймолодший автор двох асистів в плей-оф ЧС з 1998 року.