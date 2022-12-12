ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гравець англійської збірної висловився після вильоту з турніру.

Півзахисник збірної Англії Філ Фоден підбив підсумки виступу "Трьох Левів" на чемпіонаті світу в Катарі.

"Я емоційно спустошений, що подорож добігла кінця, але я так пишаюся командою і тим, чого ми досягли! Підтримка була приголомшливою, дякую всім уболівальникам на матчах і підтримці з Англії. Це було честю", — написав Фоден у Твіттері.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Франція.