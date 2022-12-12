Гравець англійської збірної висловився після вильоту з турніру.
ФІЛ ФОДЕН, GETTY IMAGES
12 грудня 2022, 19:56
Півзахисник збірної Англії Філ Фоден підбив підсумки виступу "Трьох Левів" на чемпіонаті світу в Катарі.
"Я емоційно спустошений, що подорож добігла кінця, але я так пишаюся командою і тим, чого ми досягли! Підтримка була приголомшливою, дякую всім уболівальникам на матчах і підтримці з Англії. Це було честю", — написав Фоден у Твіттері.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія – Франція.