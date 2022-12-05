ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

22-річний англієць віддав дві гольові передачі у матчі проти Сенегалу.

Збірна Англії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу у Катарі обіграла Сенегал (3:0).

У цьому матчі двома результативними передачами відзначився півзахисник збірної Англії Філ Фоден.

За інформацією OptaJoe, Фоден став наймолодшим автором двох асистів у матчі плей-оф чемпіонатів світу з 1998 року. На момент матчу йому було 22 роки та 190 днів.

У 1998 році дві гольові передачі у матчі проти Данії (3:2) віддав нападник збірної Бразилії Роналдо (21 рік та 284 дні).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Англія — Сенегал.