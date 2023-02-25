Наставник "вишень" поділився своїми думками про травму українського захисника.
ІЛЛЯ ЗАБАРНИЙ, ОФІЦІЙНИЙ САЙТ БОРНМУТА
25 лютого 2023, 16:18
Головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл прокоментував травму українського захисника Іллі Забарного, який ще не дебютував за клуб АПЛ після зимового трансферу з київського Динамо.
"Я не знаю точних термінів, але я думаю, що це буде десь між двома і чотирма тижнями. Він не зіграє цього тижня з Манчестер Сіті, і я був би здивований, якби він взяв би участь у матчі з Арсеналом, але після цього я сподіваюся, що він буде у формі та доступний.
Але все ж таки ви розумієте, при травмах є речі, з якими слід бути уважними. Сподіваюся, все пройде дуже гладко, і він швидше повернеться до складу. Я знаю, що він намагається відновитися швидше і справді хоче дебютувати. Коли він набере форму, ми можемо залучити його до гри", - наводить слова О'Ніла журналіст Бен Діннері у своєму твіттері.
Раніше повідомлялося, що Забарний отримав травму стопи, внаслідок чого пропустить близько місяця.