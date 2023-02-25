Англія

Наставник "вишень" поділився своїми думками про травму українського захисника.

Головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл прокоментував травму українського захисника Іллі Забарного, який ще не дебютував за клуб АПЛ після зимового трансферу з київського Динамо.

"Я не знаю точних термінів, але я думаю, що це буде десь між двома і чотирма тижнями. Він не зіграє цього тижня з Манчестер Сіті, і я був би здивований, якби він взяв би участь у матчі з Арсеналом, але після цього я сподіваюся, що він буде у формі та доступний.

Але все ж таки ви розумієте, при травмах є речі, з якими слід бути уважними. Сподіваюся, все пройде дуже гладко, і він швидше повернеться до складу. Я знаю, що він намагається відновитися швидше і справді хоче дебютувати. Коли він набере форму, ми можемо залучити його до гри", - наводить слова О'Ніла журналіст Бен Діннері у своєму твіттері.

Раніше повідомлялося, що Забарний отримав травму стопи, внаслідок чого пропустить близько місяця.