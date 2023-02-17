Англія

Захисник не допоможе своїй команді.

Головний тренер Борнмута Гарі О'Ніл прокоментував кадрову ситуацію напередодні гри проти Вулвергемптона, відзначивши, що Ілля Забарний в матчі не зіграє.

На передматчевій пресконференції коуч перелічив гравців, які пропустять матч. Серед них він відзначив і українського оборонця. Раніше повідомлялось, що в Іллі невелика проблема зі ступнею чи щиколоткою.

Борнмут зіграє проти Вулверхемптону на виїзді 18 лютого. Початок матчу о 17:00.

Нагадаємо, раніше головний тренер "вишень" заявив, що новачкам команди потрібен час на адаптацію.