Англія

Клуб і футболіст не досягли домовленості щодо продовження співпраці.

Івуарійський форвард Вілфрід Заха може залишити Крістал Пелес наприкінці сезону, повідомляє у своєму Твіттері авторитетний журналіст Ніколо Скіра. Між клубом і гравцем немає домовленості про продовження контракту, а сам Вілфрід має багато пропозицій.

Відзначимо, що Заха є вихованцем і справжньою легендою Пелес. З 2010 року він виступає за рідну команду з перервою на 2013-2015 роки, коли відходив до Манчестер Юнайтед. Втім, і зі стану "манкуніанців" Заха двічі відправлявся до оренди у Крістал Пелес, а ще раз — до оренди у Кардіфф.

Раніше повідомлялося, що у послугах африканця зацікавлені Ліверпуль, Арсенал, Челсі та Тоттенгем, а ще Барселона та Ювентус.

У нинішньому сезоні вінгер забив 6 м'ячів та віддав 2 асисти у 19 матчах за Крістал Пелес.