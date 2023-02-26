Англія

Іспанець розкритикував футболістів.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу у 25-му турі АПЛ над Борнмутом (4:1).

"У гравців будуть проблеми, якщо вони перестануть так поводитися. У них будуть проблеми. Коли фанати їдуть на матч 5-6 годин на машині, купують квиток... З нашими зарплатами потрібно бігати навіть за рахунку 3:0, 4: 0, 5:0.

Я кажу як демагог, але це правда, можна грати добре чи погано, але ступінь прикладених у цьому клубі зусиль ніколи не буде ставитися під сумнів, поки я тут працюю, ви бачите, як щасливі гравці після перемог. Дарують позитивні емоції людям, сім'ям. Розкажіть мені, якщо є щось краще за це. Наші вболівальники, які приїхали на виїзд, неймовірні", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Раніше повідомлялось, що Голанд перевершив рекорд за кількістю м’ячів за сезон АПЛ серед гравців Манчестер Сіті всього за 66% матчів.