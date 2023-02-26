Україна

Кияни дозаявили гравців за списком А.

Динамо Київ на своєму офіційному сайті повідомило, що перед початком другої частини сезону 2022/23 команда внесла до заявки УПЛ ряд футболістів.

25 лютого за списком А (гравці старші 21 року) були дозаявлені воротар Валентин Моргун (№51), а також півзахисники Богдан Лєднєв (№70) та Беніто (№77).

Останній матч на зборах кияни проведуть проти Валмієри. Поєдинок відбудеться 26 лютого, початок о 16:00. Другу частину УПЛ столична команда почне матчем проти Інгульця, який заплановано на 4 березня, початок о 14:00.

Раніше повідомлялось, що Динамо продовжило контракт із Пономаренком.