Англія

Вінгер може змінити команду вже влітку.

Арсенал дуже продуктивно працював в останні трансферні вікна та вже працює над підсиленням складом перед наступним сезоном.

Як повідомляє видання 90min, лондонський клуб розглядає можливість підписання вінгера Челсі Рахіма Стерлінга.

В цьому сезоні Рахім Стерлінг забив шість голів та віддав три результативні передачі у 23 матчах на клубному рівні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал, Тоттенгем та Фулгем боротимуться за Соломона.