Вінгер може змінити команду вже влітку.
Рахім Стерлінг, getty images
27 лютого 2023, 19:28
Арсенал дуже продуктивно працював в останні трансферні вікна та вже працює над підсиленням складом перед наступним сезоном.
Як повідомляє видання 90min, лондонський клуб розглядає можливість підписання вінгера Челсі Рахіма Стерлінга.
В цьому сезоні Рахім Стерлінг забив шість голів та віддав три результативні передачі у 23 матчах на клубному рівні.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал, Тоттенгем та Фулгем боротимуться за Соломона.