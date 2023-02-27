Англія

Колишній головний тренер "червоних дияволів" — про лідера команди.

Легендарний тренер Манчестер Юнайтед прокоментував виступи нападника Маркуса Рашфорда, відзначивши, що англієць — не центральний нападник.

"Не вважаю, що він центральний нападник. Він фантастично діє з лівого флангу. Маркус завжди добре реалізує моменти, має хороший удар і гарну поточну форму. На жаль, Рашфорд є для нас єдиним джерелом голів. Не завадив би ще один гравець", — сказав Сер Алекс Фергюсон в етері Sky Sports.

Зазначимо, що в цьому сезоні Маркус Рашфорд відіграв 38 матчів, в яких відзначився 25 голами та дев'ятьма асистами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Маркус Рашфорд повторив свій рекорд результативності за сезон.