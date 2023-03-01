Англія

Турецький півзахисник може переїхати в Англію.

Хавбек Інтера Хакан Чалханоглу може змінити клубну прописку. У послугах півзахисника збірної Туреччини зацікавлений "Лідс", повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, представники англійського клубу вже зв'язалися з агентом футболіста та обговорили умови трансферу. Відзначимо, що чинний контракт Чалханоглу з міланським клубом розрахований до середини 2024 року. На трансферному ринку ціна футболіста становить 35 мільйонів євро.

Цього сезону півзахисник зіграв 32 матчі, забив 3 голи і віддав 6 результативних передач.

До речі, Чалханоглу названо найкращим гравцем матчу Інтер — Порту.