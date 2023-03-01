Україна

Данило передав привіт хейтерам після дублю у ворота Миная.

Автор дубля у ворота Миная Данило Сікан прокоментував поєдинок із закарпатцями, в якому Шахтар здобув перемогу 4:1.

"Всі скучили за чемпіонатом, що можна побачити з результату на табло. Скучили за голами й атмосферою. Як для першого матчу, ми заслужили спокійно 8–9 балів.

Мій дубль? Було важливо забити після Ренна, тому що психологічний стан – важливий аспект футболу. Будь-який гол для будь-якого футболіста є важливим і надає крила.



Моє святкування під час першого голу? Це для хейтерів. Коли ти не забиваєш пенальті, уболівальники пишуть закінчувати з футболом, тому це було послання таким людям.

Вдячний тренерам, що дали можливість вийти від перших хвилин, а перемогли завдяки зусиллям усієї команди", — цитує Сікана офіційний сайт Шахтаря.