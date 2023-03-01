Італія

Захисник Ювентуса прокоментував перемогу в туринському дербі.

Напередодні Ювентус здобув перемогу в домашньому туринському дербі проти Торіно.

Ювентус — Торіно 4:2 Відео голів та огляд матчу італійської Серії A

Центральний захисник "зебр" Бремер після завершення гри розповів про власні враження подій на полі.

"Ми провели хороший матч. Погано розпочали, але нам в підсумку вдалось упоратись із тиском суперників. Це має значення, особливо — у дербі.

Проте ясна річ, що ми відповідальні за пропущені м’ячі. Я, звичайно, мав наприкінці гри нагоду забити другий гол, але головне те, що команда перемогла.

Ми демонструємо на полі, що можемо піднятись на четверте місце. Теоретично, у нас зараз 50 очок, але через обставини ми повинні продовжувати йти від матчу до матчу", — заявив бразильський виконавець.

У наступному турі Ювентус зіграє в гостях проти Роми.