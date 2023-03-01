Україна

Податкові платежі були направлені до місцевих та центральних бюджетів.

За минулий 2022 рік донецький Шахтар виплатив понад 213 мільйонів гривень податків. Про це повідомляє прес-служба "гірників".

Точна сума оподаткування склала 213 мільйонів та 718 тисяч гривень.

Податкові платежі були направлені до місцевих та центральних бюджетів.

Нагадаємо, вчора Шахтар відновив другу половину сезону в Україні, зігравши матч УПЛ проти Минаю (4:1) у рамках перенесеного матчу дев'ятого туру чемпіонату країни.

Після 14 ігор Шахтар набрав 33 очки та посідає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Дніпра-1 на два бали.