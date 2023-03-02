Англія

Стали відомі номінанти почесної нагороди.

В рамках елітного дивізіону чемпіонату Англії з футболу з початком нового місяця традиційно оголосили претендентів на звання найкращого тренера місяця.

Як повідомляє офіційний сайт англійської Прем'єр-ліги, за нагороду поборються Ерік Тен Гаг (Манчестер Юнайтед), Антоніо Конте (Тоттенгем) та Марку Сілва (Фулгем).

Зазначимо, що Манчестер Юнайтед в лютому в АПЛ має три перемоги та нічию, Фулугем — дві перемоги та дві нічиї,Тоттенгем — три перемоги та нічию.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що Манор Соломон та Маркус Рашфорд претендують на звання гравця місяця в АПЛ.