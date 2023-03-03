Англія

Бразилець вважає Манчестер Юнайтед фаворитом центрального матчу АПЛ.

Чемпіон світу в складі збірної Бразилії Рівалдо поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі 26-го туру АПЛ між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед.

"У неділю на Енфілді на нас чекає класика англійського футболу: Манчестер Юнайтед прибуде в гарній формі, а Ліверпуль переживає важкий момент, за їхніми мірками. "Червоні дияволи" виграли свій перший трофей за шість років минулої неділі й виглядають дуже сильними в Прем'єр-лізі та Лізі Європи.

У недільному матчі у них буде можливість здобути рідкісну перемогу на Енфілді над своїм заклятим суперником. Команда Клоппа зараз переживає невдалий період. Тепер Манчестер Юнайтед має хороші шанси на виїзну перемогу, і мій прогноз — 2:1 на користь гостей", - наводить слова Рівалдо Manchester Evening News.

Наразі Ліверпуль відстає від Тоттенгема, який посідає 4 сходинку, на 6 очок. При цьому мерсисайдська команда має гру в запасі.

Матч Ліверпуль — МЮ відбудеться 5 березня, початок — о 18:30. Слідкувати за матчем Ліверпуль — МЮ можна в нашій онлайн-трансляції.