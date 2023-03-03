Україна

Молода зірка УПЛ та атакувальний півзахисник ФК Шахтар дав інтерв'ю.

Артем Бондаренко став новим гостем YouTube каналу титульного партнера «гірників» Parimatch Ukraine.

У свіжому випуску футболіст поділився думками про переможні фактори у драматичному матчі проти Ренну, відмінні риси ФК Шахтаря і свою роль в команді «гірників», важливі світоглядні зміни в житті та футболі після початку війни. Занотували найголовніше.

Нація і менталітет змінилися – у футболі це теж відчувається

Війна настільки загартувала нашу команду, що на футбольному полі зараз кожний з нас готовий боротися, допомагати, підказувати і підтримувати один одного. Все це дає можливість добиватися результату. Зараз наша команда, як один кулак, в якому всі – б'ються. Як каже Ігор Йовічевіч, футбольний бог десь забирає, десь додає. Цього разу він повернув нам борг за гру з Реалом – тоді ми пропустили гол за 20 секунд до завершення матчу.

Шахтар вирізняє те, що ми граємо в розумний футбол

Є кілька відмінностей, які вирізняють «гірників» з-поміж інших клубів в УПЛ. Перше, майже всі футболісти є вихованцями футбольної академії Шахтаря, грали і взаємодіяли в різні періоди – цей досвід сильно пов'язує і підсилює. Друге, в команді є сплав молодості й досвіду: Тарас Степаненко, Ярослав Ракицький, Андрій П’ятов та інші «старожили» завжди підстрахують нас, молодих футболістів. Третє, команда донецьких гірників – зіграна та розумна.

Щодо моєї ролі в команді, то вона співзвучна з позицією у грі. На полі півзахисник повинен поєднувати захист і напад. Я з цим справляють і під час матчів, і в клубному житті.

2022 – рік переосмислення життя і свого покликання

З початку війни ми багато чого оцінили наново. У нас змінилося бачення життя, світу, пріоритетів. Я більше почав цінувати спілкування з друзями, з батьками і близькими людьми. У контексті футболу переміни теж відбулися – українським футболістам почали нарешті довіряти і ми виправдовуємо цю довіру.

Я не втомлююся повторювати вболівальникам, що зараз від нас усіх залежить дуже багато. Потрібно вірити в армію і підтримувати хлопців на передовій. Робити все можливе на своєму місці. За можливості дивитися УПЛ, і звісно, вболівати за Шахтар.