Англія

Італієць отримав покарання за свою поведінку.

Наставник Брайтона Роберто Де Дзербі отримав один матч бану за свою поведінку після матчу з Фулгемом, в якому його команда вдома поступилася 0:1.

Після матчу італійський фахівець розкритикував арбітраж:

"Я не злий, бо ми зіграли у чудовий футбол. Було багато можливостей забити. Коли я говорю про суддівство, говорю про ставлення. Ставлення судді здалося мені дивним. Не зовсім зрозуміло".

Таким чином Де Дзербі не допоможе своїй команді в технічній зоні в матчі проти Вест Гема, який відбудеться 4 березня. Початок — о 17:00.

Раніше повідомлялось, що Де Дзербі може очолити Тоттенгем.