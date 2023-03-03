Англія

Коуч мерсисайдців висловився про майбутнього суперника.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп дав свій коментар перед матчем АПЛ проти Манчестер Юнайтед.

"Весь світ дивитиметься на цей матч. Велика гра, на яку я з нетерпінням чекаю. Коли б ми не грали з Ман Юнайтед, це завжди великий матч.

Останні кілька років ми непогано грали проти них. Ми знаємо, що Юнайтед проводить сезон набагато краще, ніж ми, але до майбутньої гри це не стосується. Вони виграли Кубок ліги і це чудове відчуття, але потім ти усвідомлюєш, що часу на святкування немає. МЮ перетворився на машину для досягнення результату. Вони, як і раніше, борються за перемогу в АПЛ.

Це сильний суперник, але ми знаємо, що у футболі можливо все. Ми просто повинні підготуватися на 100% і переконатися, що хочемо перемогти сильніше, ніж хлопці з іншої команди.

Потрібно правильно використати силу наших уболівальників. Я хочу, щоб ми вичавили з цього сезону все можливе. Потрібно робити рішучі кроки. Є п'ять мільйонів причин, через які я хочу виграти майбутній матч.

Неможливо радіти з того, що в Ман Юнайтед відбувається щось добре, коли ти тренер Ліверпуля", – сказав Клопп.

Матч Ліверпуль — МЮ відбудеться 5 березня, початок — о 18:30. Слідкувати за матчем Ліверпуль — МЮ можна в нашій онлайн-трансляції.