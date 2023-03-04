Англія

Втім, керманич лондонців продовжує робити все можливе.

Головний тренер лондонського Челсі Грем Поттер прокоментував невдалі результати команди в цьому сезоні.

"Якщо результати недостатньо добрі… тоді ви знаєте, що ваша робота під загрозою. Це наше [тренерське] життя.

Я просто маю робити все можливе, намагатися покращити ситуацію, поки не настане момент, коли ми не зможемо рухатись вперед — цього не було, тому ми продовжуємо боротися", — наводить слова тренера Фабріціо Романо.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Челсі розглядає можливість запропонувати посаду головного тренера Де Дзербі.