Англія

Француз може приєднатись до команди Юргена Клоппа.

Півзахисник Ювентуса Адрієн Рабьо потрапив у сферу інтересів Ліверпуля. Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, Ліверпуль хоче кардинально змінити склад. Рабьо знаходиться в шорт-листі потенційних новобранців "червоних". Крім того, футболіст не бажає продовжувати контракт з Ювентусом, тому може приєднатись до мерсисайдців на правах вільного агента.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус хоче залишити Рабьо та готує йому нову пропозицію.

Раніше також повідомлялось, що Тоттенгем претендує на Рабьо.