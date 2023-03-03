Француз може приєднатись до команди Юргена Клоппа.
АДРІЄН РАБЬО, GETTY IMAGES
03 березня 2023, 17:43
Півзахисник Ювентуса Адрієн Рабьо потрапив у сферу інтересів Ліверпуля. Про це повідомляє Goal.
За інформацією джерела, Ліверпуль хоче кардинально змінити склад. Рабьо знаходиться в шорт-листі потенційних новобранців "червоних". Крім того, футболіст не бажає продовжувати контракт з Ювентусом, тому може приєднатись до мерсисайдців на правах вільного агента.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ювентус хоче залишити Рабьо та готує йому нову пропозицію.
Раніше також повідомлялось, що Тоттенгем претендує на Рабьо.