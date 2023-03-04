Англія

Тен Гаг звернувся до вболівальників.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг висловився щодо поведінки вболівальників на матчах проти Ліверпуля.

"Суперництво між Манчестер Юнайтед та Ліверпулем – одне з найбільших у світовому футболі. Нам усім подобається пристрасть уболівальників, коли зустрічаються наші команди, але є межі, які не слід перетинати.

Неприпустимо використовувати загибель людей – у зв'язку з будь-якою трагедією – для того, щоб набрати очки, і настав час це припинити. Ті, хто несе відповідальність за це, кидають тінь не лише на репутацію наших клубів, а й, що важливо, на репутацію самих себе, уболівальників та наших великих міст.

Від свого імені, наших гравців та нашого персоналу ми просимо наших уболівальників зосередитися на підтримці команди у неділю та правильному представленні нашого клубу", – заявив тен Гаг.

Матч Ліверпуль — МЮ відбудеться 5 березня, початок — о 18:30. Слідкувати за матчем Ліверпуль — МЮ можна в нашій онлайн-трансляції.