Футзал

Останній матч відбіркового етапу проти голландців став чистою формальністю.

Напередодні відбірної гри ЧС-2024 проти Нідерландів збірна України з футзалу провела контрольний матч проти Польщі.

Команда Олександра Косенка розгромила поляків з рахунком 4:1 завдяки голам у виконанні Абакшина та Сірого, які оформили по дублю. У поляків єдиний м'яч забив Маджьяг.

Парралельно Україна дізналася, що вона достроково вийшла в еліт-раунд відбору ЧС-2024. Це сталося через те, що Нідерланди не змогли обіграти Косово (3:3).

Завершальний поєдинок відбору ЧС-2024 проти Нідерландів Україна проведе 8 березня о 21:30 за київським часом.

Польща — Україна 1:4

Голи: Маджьяг, 40 — Абакшин, 15, 39, Сірий, 29, 36.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко (Ураган), Олександр Сухов (ХІТ).

Польові гравці: Петро Шотурма, Даниіл Абакшин, Ігор Корсун, Артем Фаренюк, Микола Микитюк (усі — Ураган), Михайло Зварич, Сергій Малишко, Віталій Радевич (усі — Енергія), Євген Сірий, Ігор Чернявський (обидва — ХІТ), Андрій Мельник (CLUST), Ярослав Лебідь (Пяст, Польща).