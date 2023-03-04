Англія

Клопп звернувся до вболівальників.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп засудив скандування фанатів про трагічні події, що відбулися з їхніми суперниками, – такими як тиснява на Гіллсборо та авіакатастрофа в Мюнхені.

"Одна з головних причин, чому суперництво між Ліверпулем і Манчестер Юнайтед таке особливе, полягає в тому, що воно настільки напружене, і ніхто ніколи не повинен хотіти це змінювати. Але водночас, коли суперництво стає надто гострим, воно може призвести до таких ситуацій, від яких нікому не буде добре, а нам це не потрібне.

Ми дійсно хочемо шуму; ми дійсно хочемо, щоб захід був пристрасним, і ми дійсно хочемо, щоб атмосфера була наелектризованою. Чого ми не хочемо, так це чогось, що виходить за рамки цього, і це особливо стосується таких скандувань, яким немає місця у футболі. Якщо ми зможемо зберегти пристрасть і позбутися отрути, це буде набагато краще для всіх", – сказав Клопп.

Матч Ліверпуль — МЮ відбудеться 5 березня, початок — о 18:30. Слідкувати за матчем Ліверпуль — МЮ можна в нашій онлайн-трансляції.