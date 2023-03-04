Іспанія

Думка легендарного уругвайця щодо кар'єри Неймара.

Колишній нападник Барселони Луїс Суарес поділився думкою щодо кар'єри Неймара, з яким йому вдалось пограти за "синьо-гранатових".

"Мені не дуже подобається говорити про це, але був момент, коли вже було багато чуток, тому ми з Ліонелем Мессі пішли поговорити з Неймаром і сказали: "Ней, якщо хочеш виграти все, залишайся з нами".

Він слухав нас і казав: "Так, так, я хочу залишитися". Але є все оточення, яке інколи важко контролювати. Ми, як друзі, радили йому залишитись, але це його рішення, його родини. Ми говорили: "Неймар, Англія краще [ніж Франція]. Манчестер Сіті, цей футбол буде кращим для тебе. Але ж Франція?.."

Це ризикована заява, але я візьму на себе таку відповідальність. Якби Неймар залишився у Барселоні, він би напевно виграв Золотий м'яч. Моя думка така, що якби він залишився, то виграв би так", – цитує Суареса Placar.

Нагадаємо, наразі Луїс Суарес захищає кольори бразильського Греміо.