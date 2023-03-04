Данець засмутив "гармашів" на 9-ій секунді.
Філіп Біллінг, GETTY IMAGES
04 березня 2023, 17:40
У 26-му турі АПЛ Арсенал вдома приймає Борнмут. Господарі пропустили дуже швидко — цей гол вже увійшов в історію АПЛ.
Півзахисник Борнмута Філіп Біллінг відзначився вже на 9-ій секунді поєдинку. Цей м'яч став другим найшвидшим голом в історії АПЛ, повідомляє Opta.
Очолює рейтинг Шейн Лонг (7.69 секунд), слідом розташувались Філіп Біллінг (9.11 секунд), Ледлі Кінг (9.82 секунд), Алан Ширер (10.52 секунд) і Крістіан Еріксен (10.54 секунд).
Слідкувати за матчем Арсенал — Борнмут можна в онлайн-трансляції на Football.ua.