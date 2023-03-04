Така подія сталася вперше із січня 1986 року.
Гравці Арсенала, Getty Images
04 березня 2023, 17:15
Наразі відбувається матч 26 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічаються Арсенал та Борнмут.
За інформацією Opta Joe, у стартовому складі команди Мікеля Артети немає жодного гравця, який свого часу виступав під керівництвом колишнього головного тренера "канонірів" Арсена Венгера.
Таке сталося вперше з 22 січня 1986, коли був матч Кубка англійської ліги проти Астон Вілли.
На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Арсенал – Борнмут.