Англія

Така подія сталася вперше із січня 1986 року.

Наразі відбувається матч 26 туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічаються Арсенал та Борнмут.

За інформацією Opta Joe, у стартовому складі команди Мікеля Артети немає жодного гравця, який свого часу виступав під керівництвом колишнього головного тренера "канонірів" Арсена Венгера.

Таке сталося вперше з 22 січня 1986, коли був матч Кубка англійської ліги проти Астон Вілли.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Арсенал – Борнмут.