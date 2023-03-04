Україна

До вашої уваги огляд матчу УПЛ за 4 березня 2023 року, 14:00.

Динамо сенсаційно поступилось Інгульцю в 16-му турі УПЛ. Гості забили двічі ще в першому таймі — відзначились Козак та Одарюк.

У киян було достатньо часу, щоб змінити хід зустрічі на свою користь, але підопічні Луческу не змогли зламати захист команди з Петрового.

Динамо Київ — Інгулець 0:2

Голи: Козак, 12, Одарюк, 44



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Сидорчук, Шепелєв (Беніто, 86) — Волошин (Царенко, 46), Буяльський, Кабаєв (Гармаш, 46) — Ванат (Лонвейк, 70).



Інгулець: Паламарчук — Нагієв (Мельничук, 52), Кучеренко, Ковальов, Ченбай, Смоляков — Одарюк (Козиренко, 75), Клименко, Кухарук, Козак — Сітало (Марусич, 87).



Попередження: Лонвейк — Смоляков.