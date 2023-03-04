До вашої уваги огляд матчу УПЛ за 4 березня 2023 року, 14:00.
Динамо - Інгулець, сайт Динамо
04 березня 2023, 17:20
Динамо сенсаційно поступилось Інгульцю в 16-му турі УПЛ. Гості забили двічі ще в першому таймі — відзначились Козак та Одарюк.
У киян було достатньо часу, щоб змінити хід зустрічі на свою користь, але підопічні Луческу не змогли зламати захист команди з Петрового.
Динамо Київ — Інгулець 0:2
Голи: Козак, 12, Одарюк, 44
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Дячук, Дубінчак (Вівчаренко, 46) — Сидорчук, Шепелєв (Беніто, 86) — Волошин (Царенко, 46), Буяльський, Кабаєв (Гармаш, 46) — Ванат (Лонвейк, 70).
Інгулець: Паламарчук — Нагієв (Мельничук, 52), Кучеренко, Ковальов, Ченбай, Смоляков — Одарюк (Козиренко, 75), Клименко, Кухарук, Козак — Сітало (Марусич, 87).
Попередження: Лонвейк — Смоляков.