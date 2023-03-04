Україна

До вашої уваги огляд матчу УПЛ за 4 березня 2023 року, 12:00.

У матчі 16 туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 в гостях не зміг обіграти Олександрію (2:2).

Команда Олександра Кучера відкрила рахунок у матчі на 23 хвилині зусиллями Бланко, але через сім хвилин Мустафаєв зрівняв цифри на табло.

Потім у середині другого тайму Довбик, який повернувся після травми, вивів дніпрян вперед, але за дві хвилини до кінця основного часу матчу Мустафаєв знову зрівняв цифри на табло.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:

Олександрія — Дніпро-1 2:2

Голи: Мустафаєв, 30, 88 — Бланко, 23, Довбик, 58



Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Бабогло, Копина (Цуріков, 69) — Мустафаєв, Михайленко (Ковалець, 68), Рибалка (Сігеєв, 82) — Калітвінцев (Кулаков, 69), Кобзар (Кожушко, 56), Третьяков.



Дніпро-1: Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський (Когут, 46), Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок (Танчик, 89), Бланко (Назаренко, 82) — Довбик (Підлепенець, 80).



Попередження: Кулаков, Мірошніченко — Сарапій