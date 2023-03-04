Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу АПЛ, що відбувся 4 березня 2023 року, 17:00.

Арсенал видав неймовірний камбек в матчі АПЛ проти Борнмута. На 57-ій хвилині "гармаші" поступались 0:2, але знайшли в собі сили перевернути все з ніг на голову — 3:2.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Арсенал — Борнмут в 26 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Арсенал — Борнмут 3:2

Голи: Парті, 62, Вайт, 70, Нельсон, 90+8 — Біллінг, 1, Сенесі, 57



Арсенал: Рамсдейл — Томіясу (Вайт, 46), Саліба, Габріель, Зінченко — Едегор, Парті, Вієйра (Джака, 84) — Сака, Троссар (Сміт-Роу, 22, Нельсон, 68), Мартінеллі.



Борнмут: Нето — Сміт, Мефам, Стівенс, Сенесі, Земура (Фредерікс, 64) — Уаттара (Крісті, 82), Ротвелл (Кук, 71), Біллінг, Семеньйо (Ентоні, 63) — Соланке.



Попередження: Нето, Мефам