Україна

Коментар тренера Інгульця після перемоги над Динамо Київ.

Головний тренер Інгульця Сергій Ковалець, чий дебютний матч у новому клубі припав на матч проти Динамо у Києві, поділився враженнями від гри під час післяматчевої пресконференції. Нагадаємо, команда з Петрового здолала киян — 2:0.

"Гра залишила хороші емоції. Ми грали проти команди, яка є грандом українського та європейського футболу. Ми всі розуміємо, що можемо грати завдяки Збройним Силам України. Здобути перемогу у такому матчі, безумовно, приємно. Зробили подарунок нашому президенту Олександру Григоровичу, у якого 6-го числа буде день народження. Щойно він подякував команді, сказав, що це хороший подарунок.

Гра була насиченою, обидві команди виконали великий обсяг бігової роботи. Можливо, не вся вдалося з точки зору якості гри, але для нас зараз важливий передусім результат, і ми його добилися.

Динамо завжди є і буде Динамо. У всьому світі знають цей клуб. У кожної команди є як хороші часи, так і не дуже вдалі. Це команда, яка представляє нашу країну на європейській арені, яка провела багато благодійних матчів. Наша сьогоднішня перемога лише може здаватися зі сторони легкою. Насправді Динамо добре грало. Але ми добре захищалися і вибігали в атаку", - цитує Ковальця офіційний сайт столичної команди.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Інгулець.