Україна

Олександр Козак поділився своїми думками після гри з Динамо.

Вінгер Інгульця Олександр Козак прокоментував перемогу своєї команди у матчі 16 туру УПЛ проти київського Динамо (2:0).

"Ми довго готувалися до цієї гри. Сергій Ковалець готував нас до цієї зустрічі ще на зборах в Туреччині. Ми дуже довго розбирали гру киян. Ще почуваємося як на зборах. Зіграли матч, але ще не усвідомлюємо це.

Хочу висловити велику подяку нашим героям, які нас захищають. Завдяки їм ми маємо змогу грати в футбол. Слава богу, що чемпіонат розпочався, адже різні чутки ходили. Зіграли й зіграли. Це потім прийде, що ми зробили історію Інгульця. Забитий м’яч присвячую своїй сім’ї, яка сьогодні була на стадіоні.

Чекаємо на дзвінок від президента. Можливо, він щось скаже. Він не приїхав на матч, але завжди на зв’язку з командою через тренера. Знаю, що він дивився цей матч.

Можливо, на нашу користь спрацювала недооцінка. Але Динамо, як завжди, грало дуже гарно, але ми витримали. Дуже важка гра. Думаю, ми рази в три пробігли більше, ніж динамівці. Тому це заслужена перемога", — наводить слова Козака ПРОФУТБОЛ Digital.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Інгулець.