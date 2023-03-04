Англія

Керманич Арсеналу висловився про камбек своєї команди в 26 турі АПЛ.

У рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здійснив неймовірний камбек та здобув вольову перемогу над Борнмутом на останніх секундах матчу (3:2).

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета поділився емоціями від підсумкового результату цієї зустрічі.

"Це було якимось божевіллям з першої секунди. Ми продовжували не здаватися і домінувати в грі. Нам потрібно було здійнятися на гору, і зрештою нам вдалося її трохи покорити".

"Ми були голодні перед першим голом. Відтоді атмосфера змінилася. Ріс Нельсон не показував багато в цьому сезоні, тому що він був травмований. А зараз він виходить і демонструє таку гру. Було неймовірно відчувати емоції разом з вболівальниками на стадіоні. Це залишиться з нами на все життя".

"Я запам'ятаю цей день через кілька речей. Мені сподобалася ініціативність, сміливість та те, як вони проявляли свій характер. Коли не все йде за планом і вам дуже важко, великі команди здатні робити подібні речі".

"Ми повинні полегшити собі завдання, але це Прем’єр-ліга. Всі суперники сильні, і вони ускладнюють нам життя. Тепер у нас є Ліга Європи – попереду багато ігор. Нам знадобляться всі у роздягальні в своїх оптимальних кондиціях", — цитує слова Мікеля Артети BBC Sport.

Дивитися відео голів та огляд матчу Арсенал — Борнмут ви можете на Football.ua.