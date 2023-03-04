Англія

Коментар тренера після складної перемоги над Лідсом.

Головний тренер Челсі Грем Поттер прокоментував перемогу над Лідсом (1:0) у 26 турі АПЛ.

"Радий за гравців та вболівальників. Нам довелося помучитися. Був складний період.

Думаю, що ми добре грали у першому таймі та добре атакували. Нам було що втрачати, тому гравці проявили характер, вони показали згуртованість. Це дає нам імпульс у розвиток.

Людям не байдуже. Гравці хочуть перемогти, а вболівальники бажають успіху. За рахунку 1:0 в АПЛ може статися всяке, якщо врахувати, на якому етапі ми знаходимося, то не дивно, що нерви були.

Гравці виборювали перемогу, і це дозволяє нам продовжувати рухатися вперед", – сказав коуч Челсі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Челсі — Лідс в 26 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23.