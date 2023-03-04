Україна

Коментар голкіпера Інгульця після звитяги над Динамо.

Голкіпер Інгульця Олексій Паламарчук прокоментував перемогу над Динамо (2:0) в матчі УПЛ.

"Мрія здійснилась. Але це не тільки моя заслуга, а й всієї команди, персоналу. Ми дуже серйозно готувались ще зі зборів, розбирали Динамо. Зараз емоції трохи зашкалюють.

Ми заслуговували на цю перемогу, тому що на полі був єдиний колектив. Ми повинні битись один за одного, і все вийшло. Дякую всім хлопцям, що допомагали мені, і я чимось їм допоміг.

Олександр Поворознюк сказав, що ми зробили йому чудовий подарунок. Пообіцяв, що нам буде щось приємне. Сподіваюсь, що так воно і буде. Він був дуже щасливий", — сказав Паламарчук в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Інгулець.