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Хавбек дніпрян поділився своїми думками після гри з Олександрією.

Півзахисник Дніпра-1 Руслан Бабенко прокоментував нічийний результат у матчі 16 туру УПЛ проти Олександрії (2:2).

"Дже важка гра вийшла. Поле вплинуло на те, який ми футбол показували. Ми відштовхувалися від нашої гри, намагалися пресингувати у стартові 30 хвилин, що дуже добре у нас виходило. В цілому, ми створили у грі багато моментів, проте ми могли як перемогти, так фортуна могла взагалі бути і не на нашому боці.

На мій погляд, якщо ми прагнемо щось велике здобути у цьому сезоні, то ми просто зобов’язані реалізовувати подібні моменти, які у нас були у цьому матчі.

Важко щось сказати про пропущені голи. У нас буде теоретичне заняття, на якому тренер вказуватиме на наші помилки… Зробимо висновки і будемо рухатися далі, адже попереду ще більш важливіша гра, а після неї наступні, не менш важливі матчі. Треба готуватися на всі сто відсотків, прибирати ці помилки, котрих ми припускалися, і думати про те, як нам здобути три очки у кожному наступному матчі.

У першому колі ми зіграли проти Олександрії лише 10 хвилин… Це дуже добра команда, я за них буду вболівати у футбольному плані, вони намагаються грати у комбінаційний футбол не дивлячись на важке поле. Гадаю, що вони все ж таки змінилися у порівнянні з осінню, а коли поля стануть більш якісними, то Олександрія почне демонструвати гарний футбол.

Вже із завтрашнього дня треба буде думати про Динамо, а там будемо дивитися. Нам у першу чергу треба думати про нашу власну гру, яку ми демонстрували у першій половині сезону. Тоді у всіх горіли очі, ми грали і в комбінаційний футбол, і в агресивний, і діяли на контратаках, і пресингували. Треба усі ці зв’язки знову налагодити і рухатися далі", - наводить слова Бабенко прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олександрія – Дніпро-1.