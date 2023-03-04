Англія

Швидше бразильця таке досягнення підкорилося Петру Чеху та Пепе Рейні.

Манчестер Сіті у матчі 26 туру англійської Прем'єр-ліги здобув перемогу над Ньюкаслом (2:0).

За інформацією OptaJoe, це був сотий сухий матч у чемпіонаті Англії для воротаря "городян" Едерсона. Для цього досягнення йому знадобилося 208 матчів.

Швидше 29-річного бразильця таке досягнення підкорилося Петру Чеху (180 матчів) та Пепе Рейні (198).

Нагадаємо, Едерсон виступає за Манчестер Сіті з літа 2017 року. На його рахунку 274 матчі, з яких 133 гри на нуль при 214 пропущених м'ячах.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Сіті — Ньюкасл.